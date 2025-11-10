東京時間17:41現在 香港ハンセン指数 26649.06（+407.23+1.55%） 中国上海総合指数 4018.60（+21.04+0.53%） 台湾加権指数 27869.51（+218.10+0.79%） 韓国総合株価指数 4073.24（+119.48+3.02%） 豪ＡＳＸ２００指数 8835.88（+66.23+0.76%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83597.69（+381.41+0.46%） １０日のアジア株は総じて上昇。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの期待感か