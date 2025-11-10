ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８ｂｐと小幅に縮小、リスク選好の動きで ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ2.682 フランス3.461（+78） イタリア3.43（+75） スペイン3.19（+51） オランダ2.833（+15） ギリシャ3.31（+63） ポルトガル3.038（+36） ベルギー3.221（+54） オーストリア2.969（+29） アイルラ