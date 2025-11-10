日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 15037( 15034) 3月限49(49) TOPIX先物 12月限 10837( 10837) 日経225ミニ 11月限 14183( 14183) 12月限270874(2708