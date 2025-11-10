日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 18530( 16682) 3月限39(39) TOPIX先物 12月限 21722( 21573) 日経225ミニ 11月限 21168( 17068) 12月限236895(2368