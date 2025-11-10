大都市制度の在り方を議論する勉強会の初会合で、あいさつする国民民主党の足立康史参院議員（右から2人目）＝10日午後、大阪市北区国民民主党大阪府連は10日、高市政権が進める「副首都」構想を巡り、政令指定都市を道府県から独立させる「特別自治市（特別市）」を要件として訴えていく方針を確認した。所属地方議員らを集めて大都市制度の在り方を議論する勉強会の初会合で確認。日本維新の会が要件とする「大阪都構想」への