大の里（右）が寄り倒しで伯桜鵬を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所2日目（10日・福岡国際センター）両横綱は安泰。2場所連続6度目の優勝を狙う大の里は平幕伯桜鵬を冷静に寄り倒し、2連勝とした。初日黒星の豊昇龍は小結隆の勝を力強く押し出した。隆の勝は2連敗。大関琴桜は霧島に寄り切られ、初黒星を喫した。関脇勢はともに2連勝。新関脇安青錦は若元春を寄り倒し、王鵬は若隆景を小手投げで下した。小結高安は平戸海