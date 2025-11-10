党首の立花孝志容疑者が逮捕されたことを受け、NHK党は緊急の記者会見を開き陳謝しました。NHK党斉藤健一郎副党首「関係各所をお騒がせし、ご心配をおかけしている皆様に心よりおわび申し上げます」「（Q：今後の見通し自体は）全く分からない。それは党首のみぞ知るという形だと思います」NHK党の副党首の斉藤参議院議員は会見で陳謝した上で、今後の対応については「法令に基づき冷静かつ公正に対応していきたい」と述べました