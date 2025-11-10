インフルエンザの感染者数が前の週に比べ、約2.4倍に急増。全国で学級閉鎖なども増えています。10日、東京都内の診察室では…。大川こども＆内科クリニック・大川洋二理事長:ちょっと赤いですね。タミフルってお薬を出しますね。11月に3歳になる息子さんが週末から発熱したため、診察を受けたというお母さん。40代･母:さっき検査していただいて、インフルエンザの陽性でした。普通は帰るところ、診察後に体重を量ったり、看護師と