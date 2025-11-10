リバプールの主将であるDFフィルヒル・ファン・ダイクはマンチェスター・シティ戦で、チームメイトのDFコナー・ブラッドリーがFWジェレミ・ドク相手に「難しい」時間を過ごしたことを認めた。英『ミラー』が伝えている。9日のプレミアリーグ第11節でマンチェスター・Cとリバプールが激突。序盤から切れのある動きを見せたドクは、前半9分に左サイドから切れ込むと、GKギオルギ・ママルダシュビリのファウルを誘ってPKを獲得。