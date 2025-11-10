ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷり挟んで焼き上げた「ちいかわ焼き」の店、『ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店』が2025年11月25日にオープンする。※すべて価格は税込み2025年夏には『ちいかわパーク』が誕生！もはや国民的キャラかイラストレーターのナガノさんによる人気作品『ちいかわ』。主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日常