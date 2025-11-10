歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が10日、都内で会見を行い、婚約を発表。それぞれの家族の反応も明かした。中村橋之助2人は、2021年にミュージカル『ポーの一族』で共演し、その後、橋之助から告白して交際をスタートさせ、今年7月にハワイに旅行に行った際に橋之助がプロポーズ。来年初夏に挙式・披露宴を予定しているという。橋之助は、父・中村芝翫と母・三田寛子への報告について聞かれると、「ハワイに行