ももクロ・佐々木彩夏が、2025年11月28日にリリースする『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayより、『AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」』に収録されている「Lady Cat」ライブ映像を公開した。◆佐々木彩夏 動画今回公開された「Lady Cat」は、発売を記念して実施されていた「あなたが観たいライブ映像ファン投票企画」にて32曲の中から一番投票数が多かった楽曲で、