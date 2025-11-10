歌手デビュー10年、メジャーデビュー5年のメモリアルイヤーを迎える真田ナオキが、2026年1月1日に自身初となるベストアルバム『真田ナオキの世界３〜THE BEST〜』を発売することが決定した。師匠である吉幾三が作詞・作曲を手がけた、まさに「珠玉」の全12曲を収録。真田ナオキの軌跡をたどった集大成となる作品だ。また、メモリアルイヤーを彩るイベントとして、クリスマスにオンラインイベントの開催も決定。今週11月16日には、