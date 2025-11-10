バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、11月第3週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「まちぼうけ」「Ringcolle!」シリーズ新作をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。○まちぼうけ 仮面ライダーの場合 その3まちぼうけ 仮面ライダーの場合 その3シリーズ大好評の「まちぼうけ 仮面ライダーの場合」に遂に第3弾が登場。それぞれのライダーらしいポージングでまちぼうける姿をハイクオリ