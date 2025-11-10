富士石油 [東証Ｐ] が11月10日大引け後(18:15)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は182億円の赤字(前年同期は136億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比79.1％減の20.4億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は45.3億円の赤字(前年同