ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブは、複合施設「YOYOGI-PARK “たのしむ”」において、ダイナースクラブ会員向けの優待サービスを開始した。近年富裕層の間で高まる健康志向を受けて開始した本サービスでは、入会金(通常11,000円)が無料になるほか、月額利用料が通常8,000円から5,500円になるなど、特別料金で都心での上質なウェルネス体験を利用できる。「mariness café」(右)：健康に配慮したフード