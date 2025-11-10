日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 64(64) BNPパリバ証券 32(32) ソシエテジェネラル証券 8( 8) SBI証券 1( 1) 岩井