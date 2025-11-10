三月のパンタシアが、最新アーティスト写真を公開した。今回のアーティスト写真は、みあの本人ビジュアル写真となっている。また、12月3日に発売するシングル「あまのじゃくヒーロー」のCD特典デザインが解禁されたので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。◾️シングル「あまのじゃくヒーロー」2025年12月3日（水）リリース期間生産限定盤[CD+DVD] VVCL-2827〜2828 ￥1,980（税込）※アニメ描きおろしイラス