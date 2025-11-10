◇第50回社会人野球日本選手権大会 準々決勝NTT東日本7―5三菱自動車岡崎（2025年11月10日京セラドーム）NTT東日本が22年以来の準決勝進出を決めた。今秋のドラフトでヤクルトから6位指名を受けた石井巧内野手（23）は「2番・遊撃」で先発。2回2死一、二塁の第2打席で中前へ決勝打を放つなど2安打1打点で勝利に貢献した。「どんなボールを打ったのかも分かんないです。ベンチからも、すごい声が聞こえていましたし、と