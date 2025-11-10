Kis-My-Ft2が12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」(読み：エンジョイ)が、CDリリースに先駆けて11月12日0時より各種サブスク・配信サービスにて先行配信されることが決定した。この楽曲は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイポ