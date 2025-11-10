俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。黒塗りの１人であるキング（間宮）らが真相を追う中、ちょんまげ（森優作）がネットで小学校の私設掲示板を検索し、謎の人物「博士」とやり取りをする。どうも仲間のターボー（森本慎太郎）には、