男子ゴルフのダンロップ・フェニックス（２０日開幕、フェニックスＣＣ）のトーナメント事務局は１０日、１４年大会覇者で米ツアー通算１１勝の松山英樹の出場を発表した。松山は３年連続１１度目の出場。松山は事務局を通じて「毎年この大会には特別な思いがありますし、宮崎の皆さんの温かい声援が力になります。今年は青木功プロの監修でコースが新しく生まれ変わったと聞いており、その挑戦的なレイアウトでどんなプレー