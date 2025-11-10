¼Ì¿¿¡ýÂÀÅÄ ¹¥¼£ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØGUITARHYTHM ? TOUR ¡ÈThe Final in ÉðÆ»´Û¡É¡Ù¤ò1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡ÉÛÂÞÆÒÂÙ ²èÁüËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUITARHYTHM ?¡Ù¤ò·È¤¨¡¢Á´¹ñ24¥«½ê28¸ø±é¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ8·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¡ãGUITARHYTHM ? TOUR ¡ÈThe Final in ÉðÆ»´Û¡É¡ä¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î1¶ÊÌÜ¡ÖJump¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢¡ÖNo More K