俳優の三田村邦彦さん（72）が2025年11月9日にXで、高市早苗首相が午前3時から勉強会をしたことが報じられていることをめぐり、「大騒ぎしすぎてませんか？」と持論を展開した。「今の時代だったら蜷川幸雄と言う演出家はボロボロに叩かれている」高市首相をめぐっては、7日に行われた衆院予算委員会の答弁準備のため、同日午前3時から首相公邸で勉強会を行ったと時事通信が報じた。自民党総裁選後の演説で「ワークライフバランス