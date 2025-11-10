くるりが、2026年2月11日に15thオリジナルアルバム『儚くも美しき12の変奏』のリリースを発表した。さらに、収録曲の「瀬戸の内」が11月14日に先行配信されることも決定。今作は、前作『感覚は道標』から2年4カ月ぶりとなアルバム。オリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』主題歌「ワンダリング」、Homecomings・畳野彩加をゲストボーカルに迎えた「Regulus」、阪急電鉄「走る阪急写真館」に書き下ろした「3323」、昨年リリ