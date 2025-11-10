明日11日の朝は全国的に冷えるところが多くなります。北海道では路面の凍結に注意が必要。また関東から九州にかけても、明日朝は1桁の気温になるところが多いでしょう。今夜は暖かくしてお休みください。全国的に今朝より寒いところ多く今日雨や雪が降った札幌市では明日11日の最低気温は1℃の見込みです。明日朝は路面が凍結している恐れがあります。急ハンドルや急ブレーキを避けるなど、特に朝は安全運転を心がけてください。関