日本代表は１０日、千葉県内で親善試合・ガーナ戦（１４日・豊田）に向け始動した。左手の骨折により離脱した鈴木彩艶、天皇杯出場によって不選出となった大迫敬介に代わって、先発出場が濃厚のＧＫ早川友基は「ずっと代表に選ばれて、いつ出てもいいように準備はしている。この環境でどれだけやれるか意識して毎回代表活動に参加しているので、持ってる自分のパフォーマンスを全て出したい。誰かの代わりというよりは、今の能