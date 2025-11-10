地震で校舎が損傷し、公民館で授業を行っていた門前高校で仮設の校舎が完成し、10日から授業が始まりました。去年元日の地震で被害を受けたものの、1年近くにわたって被災した校舎で授業を行ってきた門前高校。その後の調査で校舎の基礎部分に損傷が見つかりことし1月以降は近くの公民館を使って授業を行ってきました。グラウンドに建設がすすめられていた仮設の校舎が完成し、10日から、公民館ではなく校舎での授業が再開しました