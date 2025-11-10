◆デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル）勝って大舞台への道を切り開く。デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１５日、京都）でアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道厩舎、父リアルスティール）が重賞初制覇を狙う。先月１８日の東京の芝マイルでデビュー。完全に前残りと思われた競馬のなか、中団から先に抜け出していた２頭を目標に、上がり最速の３３秒３の脚で鮮やかに差し切った。「追ってからが良か