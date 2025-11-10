巨人に育成２位で指名された立正大の林燦（はやし・きら）投手が、オール直球の火消しでチームに勢いをもたらした。東都大学野球秋季リーグ戦の１、２部入れ替え戦（神宮）で駒大と対戦。９回に８―８の同点に追いつかれ、なお１死二塁のピンチで救援登板すると、５番・遠渡を１４５キロの直球で三ゴロ、続く永野も直球を３球続けて二ゴロに打ち取った。立正大はその裏の攻撃で無得点に終わり、試合は延長戦に入った。