楽天にドラフト３位指名された中大・繁永晟内野手（２２）が１０日、横浜市内で入団交渉を行い、契約金６０００万円、年俸１０００万円（金額はいずれも推定）で基本合意した。交渉後に会見を行い、部坂俊之担当スカウトからユニホームを着せてもらうと、「めちゃくちゃかっこいいっすね」と笑顔。撮影では両手でピースサインを作り、顔の横に持ってくるポーズで満面の笑みを浮かべた。カニのようにも見えるポーズだが、「カニは