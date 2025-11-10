MF瀬口大翔が決勝弾U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルに2-1で勝利した。決勝ゴールとなったのは、MF瀬口大翔が前半45分に決めたゴールだった。前半35分にMF和田武士のゴールで先制した日本は、その10分後に追加点を挙げる。MF野口蓮斗からMF平島大悟へボールをつなぎ、平島からの横パスを受けた瀬口はボールを前に運ぶとDFが寄せてくる前に左足を