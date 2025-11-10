¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ11·î10Æü¡Û¡Ö»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿ôÀéËü¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÈï³²¤ò¿¼¤¯¼õ¤±¤¿¡£³°ÁÄÉã¤¬ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿Îò»ËÅª¼Ì¿¿¤È¤½¤ÎÊ£À½ÉÊ¤òº£²óÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñ¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤ËÀ¾Â¦Ì±´Ö¿Í¤Î¾Ú¸À¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤«¤é¤À¡×¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Ç¥È¥ì¥¹¤µ¤ó¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¤Ç¼Ì¿¿Å¸¡ÖºÇ¸å¤ÎìÞ¡Ê¤¢¤¬¤Ê¡Ë¤¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢³°ÁÄÉã¤Î¥í¥¸¥§¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬À¸Á°¼ýÂ¢¤·¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ