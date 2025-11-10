セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、サクマ製菓（東京都目黒区）の人気キャンディー「いちごみるく」とのコラボレーションを実施。「サクマ製菓 いちごみるくアイスバー」を11月11日から数量限定で発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが“お菓子食感”を再現した「いちごみるくアイスバー」です！パッケージはオリジナルのテイストを踏襲2024年11月、「いちごみるく」を一口サイズのア