韓国の7−9月期の輸出が過去最大値を記録したが、成果は少数の大企業に集中した。半導体のスーパーサイクルが輸出増加を牽引したが、大企業中心の構造的不均衡はより明確になった。国家データ処が10日に発表した「7−9月期企業特性別貿易統計」によると、10大企業の輸出貿易集中度は40．0％で前年同期より2．6ポイント上昇した。2015年の統計作成後で最高値だ。上位100大企業の輸出貿易集中度は67．6％で0．2ポイント下落し、輸出