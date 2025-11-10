KSBの篠原茉那アナウンサーも参加おかやまマラソン2025 おかやまマラソンが9日開かれ、約1万6000人が岡山市内を駆け抜けました。5.6kmを走るファンランにKSBの篠原茉那アナウンサーも参加しました。 （篠原茉那リポート）「きょうは雨が降っていて少し肌寒いです。皆さんレインコートを着たり、傘をさしたり、雨をしのぎながら続々と会場に集まってきています」 約1万6000人のランナ}