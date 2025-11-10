「第4種踏切」をご存じでしょうか。遮断機や警報機がない踏切のことです。事故の発生頻度は、遮断機がついた踏切のおよそ2倍といわれています。佐賀県小城市にある第4種踏切には10日、事故の危険を減らすため、簡易的な遮断機が設置されました。 佐賀県のJR小城駅近くの踏切です。遮断機も警報機もない「第4種踏切」といわれる場所に10日午前、人の手で動かす簡易的な遮断機が設置されました。■JR九州職員「すごくシンプルな作