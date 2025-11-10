香川ファイブアローズ バスケットボールB3香川ファイブアローズは8日、ホームでさいたまブロンコスと対戦しました。 第4クオーター終了時点で79対79の同点、試合は5分間の延長戦へ。2点を入れられますが、その後、請田がスリーポイントを決めるなどして逆転に成功。83対81で勝利しました。 9日は78対82で惜敗し、順位は3位です。