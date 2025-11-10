◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝三菱自動車岡崎5―7NTT東日本（2025年11月10日京セラドーム）社会人野球の日本選手権は10日に準々決勝が行われ、都市対抗準優勝の三菱自動車岡崎は、NTT東日本に5―7で敗れて19年以来6年ぶりの4強入りを逃した。1―7の9回に3ランを含む4得点を挙げて2点差まで迫るも、猛追は届かなかった。2失策が響くなど計7失点と崩れ、梶山義彦監督は「守りのチームなのでミスが出ると、こ