東ブクロが、抜群のスタイルから“役満ボディー”と呼ばれ人気”の岡田紗佳のグラビアを「めっちゃ見てる」と率直に伝える場面があった。【映像】東ブクロが「グラビアめっちゃ見てる」人気タレントの水着姿11月5日放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）は、森香澄がモニタリング役を務め、東ブクロ（さらば青春の光）と“役満ボディ”で人気のプロ雀士・タレント岡田紗佳が「ハニカミドライブデート」企画に挑戦