政治団体「NHK党」の斉藤健一郎参議院議員は、立花孝志党首が逮捕されたことを受けて緊急で記者会見を行い、「ご心配をおかけし心よりお詫び申し上げる」と述べました。【映像】笑顔で送検される立花孝志党首「関係各所をお騒がせをし、ご心配をおかけしている皆様に心よりお詫び申し上げます。法令に基づき、関係機関と連携をとりながら、冷静かつ公正に対応して参りたいと思っております」（NHKから国民を守る党・斉藤健一郎参