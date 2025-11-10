10日 午後3時の静岡･伊東市役所では…。（記者）「この時間に出馬会見をするはずだった立候補予定者は、姿を見せていません」ここに来るはずだったのは…。警察車両の中から笑顔でカメラに向かい“グーサイン”を送る男。9日、兵庫県警に「名誉毀損の疑い」で逮捕され、10日に送検された、政治団体 NHKから国民を守る党の党首･立花孝志容疑者です。今回、逮捕に至った経緯は2024年12月の街頭演説での発言にありました。（NHK