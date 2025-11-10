亡くなった妻が旧優生保護法下で不妊手術を強制されたとして、自身と妻の分の補償金を申請した札幌市の高橋英弘さん（87）に対し、国が支給を認めたことが10日、関係者への取材で分かった。妻勢津子さんは手術記録が病院に残っていなかったが、生前、不妊の回復手術について市に相談した記録が見つかり、5月に申請していた。認定通知は10月22日付。支援する大和田貴史弁護士は「手術記録がなく、亡くなっているので手術痕を調