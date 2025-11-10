きのう、盛岡市などで震度4を観測した地震に伴い、一時、岩手県沿岸に津波注意報が発表され、岩手県の久慈と大船渡で20センチの津波が観測されました。津波注意報はおよそ3時間で解除され、大きな被害は確認されていません。一夜明け、三陸の宮城県気仙沼市では、牡蠣の生産者が養殖いかだの確認作業に追われました。気象庁は、今後1週間程度、最大震度4程度の地震に注意するよう呼びかけています。