南米ブラジルで大規模な竜巻が発生。これまでに6人が死亡し、750人以上が重軽傷を負いました。竜巻は11月7日、ブラジル南部のパラナ州で発生。直撃を受けたリオ・ボニート・ド・イグアスの町では、辺り一帯の住宅が屋根などを吹き飛ばされているのが確認できます。竜巻の風速は約70メートルに達し、この町では住宅など9割の建物に被害が及んだということです。パラナ州当局によりますと、この竜巻で14歳の少女を含む6人が死亡した