お昼時、“ラーメン激戦区”と呼ばれる東京・千代田区の神田神保町で大繁盛していたお店「俺の創作らぁめん 極や 神田神保町店」。皆さんのお目当ては、何度でも注文できる“無限替え玉”です。会社員（20代）は「ありがたい。（ラーメン）1000円超える時代になって、替え玉で200円、400円となるなら、無料の所に行きたいよねとなる」と話しました。帝国データバンクによりますと、2025年1月から10月までの間に倒産した製麺所はわ