岩手県三陸沖を震源とする地震が相次いでいます。10日も複数回、地震が発生していて、夕方には由利本荘市などで震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと10日午後4時23分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。県内でも由利本荘市と大仙市、仙北市、井川町で震度3の揺れを、秋田市や能代市など広い範囲で震度2の揺れを観測しまし