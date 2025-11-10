11月に入ってもクマによる被害が後を絶ちません。10日午後、鹿角市花輪で88歳の男性が自宅近くでクマに襲われ、頭などを引っかかれるけがをしました。現場付近では、その後もクマの目撃情報があり、警察が警戒にあたっています。現場は、鹿角市花輪字上頭無の路上です。警察と消防によりますと、午後0時50分ごろ、88歳の男性が自宅から歩いて出かけたところ、茂みから出てきたクマに襲われました。男性は頭などをひっかかれてけが