不登校の子どもを育てる親の負担を軽くするには何が必要か。児童精神科医の齊藤万比古さんは「外部との連携が希薄だと家族が孤立し追い詰められて、回復が困難になる。不登校の子を支える親御さんは、自分も支えられるべき立場だという認識をもち、外部とつながることが大事」という――。※本稿は、齊藤万比古『不登校・登校しぶりの子が親に知ってほしいこと』（大和出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lixu※