2025年11月10日、日本代表がガーナ戦（14日）とボリビア戦（18日）に向けて千葉県内で始動。その後の囲み取材で、ボルシアMG所属の町野修斗（26歳）がメディア対応に臨んだ。記者の質問に答える町野の姿からは、落ち着きが感じられた。初選出だった2022年７月当時とは違い、今は余裕すら漂う。A代表初招集の後藤啓介についても、「若いし、20歳とかですよね。勢いもあるので、切磋琢磨したいですね」と淡々と語るあたりに、そ